En la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México (CDMX), se encuentra el salón de belleza ‘Micky Hair’ del estilista Miguel de la Mora, quien fue víctima de un ataque a balazos por parte de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Hoy, 30 de septiembre de 2025, N+ acudió al edificio donde se localiza “Micky Hair Salón” y pudo documentar cómo quedó el inmueble después del asesinato del joven de 28 años de edad, quien tenía 12 años de experiencia en el estilismo y trabajaba con cantantes, modelos, reinas de belleza y creadoras de contenido.

El salón de belleza “Micky Hair” se localiza en el cruce de Moliere y Presidente Masaryk, en Polanco.

Es una zona de la CDMX donde hay residencias, locales de marcas de lujo, plazas comerciales y corporativos.

Además de su establecimiento en Masaryk, Miguel de la Mora tenía otra sucursal de “Micky Hair” en Guadalajara, Jalisco, de donde era originario.

De la Mora describía al salón como “el destino de belleza de las mujeres más top de México”.

Operativo policial en Polanco tras asesinato de Miguel de la Mora. Foto: N+

Así quedó el salón de belleza luego del asesinato

Las cámaras de N+ documentaron este martes los estragos del asesinato afuera del edificio donde se localiza el salón de belleza “Micky Hair”, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En la zona se pudieron observar vidrios rotos de una puerta que cayó por los impactos de arma de fuego perpetrados por dos sujetos, quienes son buscados mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia.

Puerta rota por impacto de bala en edificio donde se localiza Micky Hair Salón. Foto: N+

El edificio marcado con el número 80, donde se encuentran otras oficinas, quedó con vidrios rotos por los balazos.

También una pantalla de la recepción recibió un impacto de bala. Las actividades en el anexo del inmueble donde está la estética fueron suspendidas, mientras las autoridades capitalinas realizan las investigaciones correspondientes.

Para realizar trámites o acudir a las otras oficinas en el inmueble, entre ellas de la Embajada de España, los usuarios tienen que ingresar por el otro lado, donde el personal de seguridad les permitirá el acceso.

Operativo policial

Desde esta mañana, la Policía de la Ciudad de México desplegó un importante operativo en dicha zona de la colonia Polanco.

Por su parte, el personal realizó la limpieza de los vidrios que quedaron regados en el pavimento, afuera del edificio en el cruce de Masaryk y Moliere.

En la zona se apreció al arribo de entre 20 y 30 patrullas, algunas de las cuales se estacionaron en los alrededores.

El asesinato de Miguel de la Mora

Anoche, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que un hombre de 28 años de edad fue víctima de una agresión directa con disparos de arma de fuego en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

En una tarjeta informativa, la corporación policiaca detalló que los probables homicidas de Miguel de la Mora huyeron en una motocicleta.

Según las primeras investigaciones, dos sujetos con el rostro cubierto le dispararon en cinco ocasiones al estilista cuando salió del edificio.

De acuerdo con los primeros informes y el análisis de las cámaras de seguridad, los agresores huyeron rumbo al Estado de México (Edomex).

