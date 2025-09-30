Estos Son los Últimos Mensajes de Miguel de la Mora Antes de Asesinato en 'Micky's Hair' Polanco

El famoso estilista Miguel de la Mora fue asesinado afuera de su salón Micky's Hair, sucursal Polanco, la noche del lunes, 29 de septiembre de 2025; aquí te mostramos cuáles fueron sus últimos mensajes en redes sociales, antes del homicidio que cimbró la prestigiada zona de Masaryk, en alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Miguel de la Mora?

De acuerdo con los primeros reportes, Miguel de la Mora murió luego de recibir varios disparos de arma de fuego.

El cuerpo de Miguel fue hallado en el pasillo de un edificio, en la esquina de las calles Molière y Presidente Masaryk, en la colonia Polanco.

En el edificio donde se ubica la estética Micky's Hair hay además varias oficinas, entre ellas, de la embajada de España en México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX emitió una tarjeta informativa en la que señaló que policías "tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 28 años de edad, trabajador de una estética localizada en la calle Molière y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk”.

De acuerdo con la SSC, los presuntos asesinos de Miguel de la Mora viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Minutos antes de la media noche, el cuerpo del dueño de la estética Micky's Hair fue levantado por los elementos del Servicio Médico Forense y retirado del lugar, pero el área se mantuvo cerrada en un tramo de 300 metros aproximadamente, sobre la calle de Molière, donde continuaron los peritajes correspondientes durante los primeros minutos de hoy, 30 de septiembre de 2025.

En el lugar del homicidio hay varias cámaras de seguridad, cuya grabación podría ayudar a las investigaciones.

Estos son los últimos mensajes de Miguel de la Mora

El lunes, Miguel de la Mora publicó una historia en su cuenta de Instagram, @micky_hair, en la que anunció que le quedaban “6 citas disponibles en Guadalajara, para octubre”.

Por si alguien quiere aprovechar los espacios es el momento.

Y agregó los números telefónicos en los que se podía agendar una cita, para el salón Micky's Hair, sucursal Guadalajara, en Jalisco.

Última historia en Instagram de Miguel de la Mora. Foto: Captura de pantalla @micky_hair

En una publicación del fin de semana, Micky's Hair señaló que brindaba el servicio para “una experiencia única que tiene que vivir”, acompañada con la imagen de una mujer modelando un espectacular cabellera.

En su última publicación, cientos de personas mostraron su asombro por el asesinato de Miguel de la Mora y lamentaron la noticia, la que calificaron como “triste”.

Hace 15 horas estaba vivo como el ser humano se levanta hacer sus actividades eh irónicamente es tu último día de vida en la tierra wow qué fuerte”.

Algunos de los usuarios de Instagram señalaron que este caso “suena a cobro de piso”.

ESTE MÉXICO CADA VEZ PEOR 🇲🇽 NO QUISIERA POLITIZAR PERO DA UN CORAJE ESTÁS SITUACIONES… QEPD”

Es una sensación extraña ver sus historias hace horas y saber que pasó con el ahora.

Mientras que en la cuenta de Instagram Micky Hair Salon Masaryk, @micky_hair_salon_masaryk, el lunes, mismo día en que Miguel de la Mora fue asesinado a tiros, se publicó un reel donde la estética promociona “tus pestañas perfectas” y “tu pedicura impecable”.

En Micky’s Hair Salon Masaryk elevamos cada detalle de tu look con servicios de lujo diseñados para consentirte.

Mapa de la estética Micky´s Hair, en Polanco

