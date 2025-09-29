2 de Octubre no se Olvida: ¿A Qué Hora Es la Mega Marcha de 2025 y Cuál Es la Ruta?

“2 de octubre no se olvida”: Se cumplen 57 años de la matanza de estudiantes de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco. Por tal motivo, colectivos convocaron a movilizaciones en Ciudad de México y varios estados de la República mexicana; aquí te decimos a qué hora es la mega marcha, en CDMX, y cuál es la ruta.

Demandas de la mega marcha del 2 octubre de 2025

Por segundo año consecutivo, los colectivos volverán a demandar acciones contundentes contra el "genocidio" en la Franja de Gaza, por la guerra de Israel contra Hamás, que ha provocado la muerte de 60,000 palestinos desde octubre de 2023.

Además, el caso Ayotzinapa, que recientemente cumplió 11 años, se sumará al grito de justicia de la mega marcha del 2 de octubre.

¿A qué hora será la mega marcha del 2 de octubre de 2025?

En conferencia de prensa en las inmediaciones del Palacio Nacional, en el Zócalo de Ciudad de México, el Comité 68 ProLibertadores Democráticas anunció hoy, 29 de septiembre de 2025, que la mega marcha será el jueves 2 de octubre de 2025, a las 16:00 horas.

La ruta de la mega marcha será de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, al Zócalo de la Ciudad de México.

Tlatelolco

Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo CDMX

El Comité Comité 68 ProLibertadores Democráticas pidió al Gobierno de CDMX no desplegar al “extinto cuerpo de granaderos, como ha sucedido a las últimas movilizaciones” y no obstaculizar el ingreso al Zócalo CDMX.

Comité 68 ProLibertadores Democráticas: no olvidamos, no perdonamos y no reconciliamos. La memoria florece.

Concentraciones previas a mega marcha del 2 de octubre

Toma tus precauciones: varios colectivos se concentrarán horas antes del inicio de la mega marcha del 2 de octubre de 2025, en algunos puntos cercanos a la Plaza de las Tres Culturas.

Metro Tlatelolco: El Conservatorio Nacional de Música y la Brigada Silvestre Revueltas se reunirán a partir de las 15:00 horas

Además, se prevé la llegada de colectivos de apoyo por el caso Ayotzinapa

