Sheinbaum Envía Mensaje a Víctimas y Familiares por Hechos del 2 Octubre de 1968: "No se Olvida"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, hoy 2 de octubre de 2025, envió un mensaje para presos políticos, familiares y víctimas de la matanza de Tlatelolco.

Expresó su solidaridad con quienes vivieron los hechos de violencia e hizo énfasis en que el Estado mexicano reconoce políticamente que lo acontecido el 2 de octubre de 1968 fueron "constitutivos de un crimen de lesa humanidad".

A los familiares, víctimas, muchos de ellos fallecidos, nuestra solidaridad, obviamente a quienes fallecieron aquel 2 de octubre y a los presos políticos de entonces, nuestra solidaridad.

¿En qué consiste el decreto en el DOF sobre el 2 de octubre de 1968?

De igual forma, la presidenta recordó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el año pasado, en este el Estado mexicano reconoció que los actos de represión en contra del movimiento estudiantil de 1968 como un crimen de lesa humanidad.

Que este crimen de lesa humanidad formó parte de una política represiva y contrainsurgente que el régimen autoritario implementó entre las décadas de 1960 y 1980, de manera sistemática y violenta, contra disidencias políticas y sociales.

En ese sentido, se instruyó a la Secretaría de Gobernación a ofrecer una disculpa pública a las víctimas, sus familias y a la sociedad en su conjunto, acto que fue realizado en su conferencia de prensa del año pasado.

