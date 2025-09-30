Video del Fuerte Temblor en Filipinas Hoy: Así Captaron el Momento Exacto del Sismo

Un temblor sacudió Filipinas hoy, 30 de septiembre de 2025; usuarios de redes sociales publicaron videos del momento exacto del sismo de este martes.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el sismo en Filipinas, registrado a las 21:59 hora local, tuvo una magnitud de 6.9.

El epicentro del sismo se registró a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, donde habitan unas 33,000 personas.

Luego del temblor, la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) informó que se han registrado varias réplicas de magnitudes 5.0, 5.1 y 3.8.

Live streamer (Sam Pepper) captures the M6.9 earthquake that just hit the Philippines. This is in Cebu....pic.twitter.com/5BebMAFgpj — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025

Noticia relacionada: Video: Memorias del Sismo de 1985: Así Se Narró en Vivo desde Televisa el Momento del Temblor

¿Hay alerta de tsunami por el temblor en Filipinas?

La agencia sismológica de Filipinas emitió una alerta sobre la posibilidad de tsunami, luego del sismo magnitud 6.9.

Phivolcs pidió a los residentes de las provincias de Leyte, Cebú y Biliran alejarse de la playa y evitar ir a la zona de la costa, por riesgo de tsunami.

Se recomienda a las personas cuyas viviendas se encuentren muy cerca de la costa de estas provincias que se desplacen más hacia el interior.

Sin embargo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico descartó la alerta de tsunami, al indicar que el sismo no representó una amenaza para las costas de Filipinas.

Mapa de Calape, epicentro del temblor en Filipinas

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

RMT