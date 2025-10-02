Una segunda flotilla compuesta por nueve naves mantiene su rumbo a la Franja de Gaza, pese a que ayer las fuerzas de Israel interceptaron las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, en las que viajaban seis mexicanos que ya llegaron al puerto de Ashdod.

La segunda flotilla está formada por ocho veleros del colectivo 'Thousand Madleens to Gaza' y por el barco de pasajeros 'Conscience', de la 'Freedom Flotilla', que partió de Otranto con 92 tripulantes.

Su objetivo es avanzar a la Franja de Gaza con intención de romper el bloqueo israelí, a pesar de lo que ocurrió con las embarciaciones de la Flotilla Global Sumud.

La Flotilla Global Sumud intentaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Después de una travesía de un mes, Israel interceptó los barcos y detuvo a decenas de activistas.

Entre las personas que viajaban en la flotilla está la activista ambiental Greta Thunberg.

Se confirmó que seis mexicanos también se encontraban en las embarcaciones rumbo a Gaza.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió la repatriación inmediata de los connacionales.

¿Dónde están los mexicanos que viajaban en Flotilla Global Sumud?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó hoy, 2 de octubre de 2025, que los seis connacionales que viajaban en la Flotilla Global Sumud llegaron al puerto de Ashdod, Israel.

En un comunicado, señaló que de ese puerto, serán transferidos al centro de detención de Ketziot, junto con todos los participantes de dicha flotilla.

Añadió que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se dirige rumbo a Chipre.

De acuerdo con la información oficial, funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable.

“Se han enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas, así como pedir garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México”, precisó.

Segunda flotilla avanza rumbo a Gaza

Sobre la segunda flotilla, los organizadores señalaron a la agencia de noticias EFE que la intención es "seguir hacia Gaza para romper el bloqueo" de las autoridades israelíes.

Actualmente, los veleros se encuentran navegando al sur de la isla griega de Creta, mientras que el 'Conscience' se localiza más retrasado, bordeando la península del Peloponeso, según el rastreador naval que los organizadores activaron para seguir la travesía.

Israel ficha a 250 miembros de Flotilla Global Sumud

Este mismo jueves, la Policía de Israel dio a conocer que fichó a 250 personas que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud, antes de presentarlas ante el juez de cara a su eventual deportación.

En un comunicado, expuso que con ello buscan "garantizar el orden público y frustrar cualquier intento de socavar la legitimidad de las acciones del Estado de Israel".

Los oficiales y soldados de la Policía trabajan con determinación, profesionalismo y plena cooperación con las Fuerzas de Defensa de Israel, el Servicio de Inmigración y Población, la Autoridad de Población e Inmigración, las fuerzas de rescate y otros socios de los ministerios gubernamentales.

La Policía de Israel añadió en su comunicado que se desplegaron en el puerto de Ashdod más de 600 agentes y oficiales penitenciarios y de inmigración para hacerse cargo de los detenidos.

Con información de N+ y EFE.

spb