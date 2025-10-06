Greta Thunberg y 170 Activistas de Global Sumud Deportados: Israel Publica Detalles

Este lunes, 6 de octubre de 2025, Israel deportó a un grupo de 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg, e informó dónde están.

Mediante la red social X, el Ministerio de Exteriores israelí informó que los 171 activistas fueron deportados desde Israel.

Otros 171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados hoy desde Israel.

¿Dónde están los activistas deportados de Israel?

La Cancillería israelí informó que los 171 activistas fueron deportados desde Israel a Grecia y Eslovaquia.

Cabe destacar que con este grupo, ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado y el lunes, de un total de unos 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla Global Sumud.

Según el comunicado, los deportados son ciudadanos de:

Grecia.

Italia.

Francia.

Irlanda.

Suecia.

Polonia.

Alemania.

Bulgaria.

Lituania.

Austria.

Luxemburgo.

Finlandia.

Dinamarca.

Eslovaquia.

Suiza.

Noruega.

Reino Unido.

Serbia.

Estados Unidos.

Todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados.

Por su parte, los abogados de Adalah, el equipo jurídico de la flotilla Global Sumud, denunciaron el domingo por la noche que los detenidos relataron haber sufrido agresiones y violencia generalizada durante su traslado del puerto a la prisión y en los primeros días de su detención.

Con información de N+ y EFE.

