Trasladan a Detenidos de la Global Sumud Flotilla a una Prisión del Sur de Israel

Fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en el sur de Israel un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para llevar ayuda a la Franja palestina.

Loubna Tuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, informó a EFE este viernes que ese es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel llevados a la prisión, desde donde se prevé serán deportados a sus países.

Dos opciones

Tuma no supo detallar cuántos de ellos accedieron a ser deportados de manera inmediata y cuántas no, las dos posibilidades que tienen los detenidos.

En el primer caso, se les lleva al aeropuerto para tomar un vuelo de deportación y en el segundo se abre un procedimiento judicial donde un juez decidiría sobre su deportación, un proceso que lleva más tiempo.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Italia, los parlamentarios y eurodiputados de ese país que formaban parte de la Flotilla ya fueron trasladados al aeropuerto de Tel Aviv para tomar un vuelo regular a Roma.

Intercepción

La Armada de Israel abordó desde la noche del miércoles y durante doce horas, uno a uno los más de 40 barcos de la Flotilla, de la que solo continúa navegando en el Mediterráneo uno, el Marinette, que sigue su travesía rumbo a Gaza.

Los detenidos fueron trasladados al puerto de Ashdod, donde fueron fichados por la policía antes de ser llevados ante las autoridades fronterizas para los trámites de migración.

Durante la noche se ha realizado este procedimiento y la mayoría de los detenidos han sido trasladados en autobuses desde ese puerto hasta la prisión de Saharonim, en Kziot, localidad pegada a la frontera con Egipto.

Un abogado de la Flotilla, indicó a EFE que dicha prisión se concibió para inmigrantes en situación irregular en Israel y cuenta con la capacidad para albergar a los cientos de tripulantes de los barcos que buscaban llevar ayuda a Gaza.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ