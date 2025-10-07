Salen de Israel 6 Mexicanos de Flotilla Global Sumud; Inician Repatriación Rumbo a CDMX

Seis connacionales que se encontraban detenidos luego de participar en la Flotilla Global Sumud salieron de Israel e iniciaron su repatriación hacia México, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hoy, 7 de octubre de 2025.

En un comunicado, la Cancillería indicó que los seis mexicanos, que participaron en la Flotilla como parte de una misión humanitaria en Gaza, fueron trasladados a Amán, Jordania.

Se trata de Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán.

Repatriación a México

En Amán, los connacionales fueron recibidos por el embajador de México en Jordania, Jacob Prado González, junto con el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero Figueroa, quien los acompañará hasta la Ciudad de México (CDMX).

En el texto oficial, Relaciones Exteriores agradeció el apoyo del Gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de los mexicanos a ese país.

La SRE se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las y los connacionales que están siendo repatriados.

También reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todos los mexicanos en el exterior.

Israel deporta a activistas

Ayer, Israel informó sobre la deportación de 171 activistas de la Flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg, con lo cual sumaban más de 340 personas deportadas entre el sábado y el lunes, de uno total de 470 detenidos.

La Cancillería israelí informó que los 171 activistas fueron deportados desde Israel a Grecia y Eslovaquia.

Por su parte, los abogados de Adalah, el equipo jurídico de la flotilla Global Sumud, denunciaron el domingo por la noche que los detenidos relataron haber sufrido agresiones y violencia generalizada durante su traslado del puerto a la prisión y en los primeros días de su detención.

