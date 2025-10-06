Israel Considera “Treta Publicitaria” la Flotilla Global Sumud y Revela Qué Encontró en Barcos

El Gobierno de Israel aseguró este lunes, 6 de octubre de 2025, que considera una “treta publicitaria” la flotilla Global Sumud y reveló qué encontró en los barcos.

Cabe recordar que hoy, el Gobierno de Israel deportó a un grupo de 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg.

Según el Gobierno israelí, los hallado en los barcos "equivale a menos de una décima parte de un solo camión de ayuda" que entra a Gaza, que suele transportar, según su información, 20 toneladas.

¿Qué encontró Israel en los barcos?

Israel aseguró que solo han encontrado dos toneladas de ayuda en los 42 barcos que conformaban la Flotilla Global Sumud, que cargaba de forma simbólica los paquetes para romper el bloqueo humanitario que se impone en la Franja de Gaza, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un mensaje.

Tras revisar todos los barcos y yates de la flotilla, la 'ayuda' total que encontramos ascendía a apenas 2 toneladas en 42 embarcaciones.

Estados tienen la obligación legal de actuar para evitar un genocidio, señala Greta Thunberg

La activista sueca Greta Thunberg denunció hoy que "Israel está intentando eliminar a una población entera", a su llegada al aeropuerto de Atenas con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla que han sido deportados por Israel, luego haber sido detenidos cuando navegaban hacia la Franja.



"Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia",

Los integrantes de la Flotilla fueron recibidos por cientos de personas con banderas palestinas y pancartas contra el "genocidio".



La activista sueca señaló que la comunidad internacional debe poner el foco en que "mientras Israel intensificaba su genocidio y destrucción masiva" para intentar "eliminar una población entera", ha violado el derecho internacional al impedir que la ayuda humanitaria que llevaba la Flotilla entrara en el enclave donde, dijo, "la gente se está muriendo de hambre".

Muchos de los activistas, incluida Thunberg, pernoctarán en Atenas, ya que no hay vuelos este lunes hacia sus países de origen.



Thunberg señaló en sus declaraciones que los Estados tienen la obligación legal de actuar para evitar que se produzca un genocidio, lo que significa "poner fin a la complicidad, ejercer una presión real y detener las transferencias de armas" a Israel.

No estamos viendo eso, no estamos viendo lo mínimo por parte de nuestros gobiernos. Nuestros sistemas internacionales están traicionando a los palestinos.

Añadió que nunca comprenderá "cómo los seres humanos pueden ser tan malvados como para matar de hambre deliberadamente a millones de personas".

Gobierno de Israel responde por acusaciones del maltrato contra activistas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó la acusación de maltrato a Greta Thunberg y otros detenidos de la "flotilla Hamás-Sumud" y aseguró que se trata de "mentiras descaradas".

Indicó que se respetan plenamente todos los derechos legales de los detenidos y cuestinó la actitud de Greta de negarse a su deportación.

Curiosamente, la propia Greta y otros detenidos se negaron a acelerar su deportación e insistieron en prolongar su estancia bajo custodia.

The claims regarding the mistreatment of Greta Thunberg and other detainees from the Hamas–Sumud flotilla are brazen lies.

All the detainees’ legal rights are fully upheld.

Interestingly enough, Greta herself and other detainees refused to expedite their deportation and insisted… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 5, 2025

Aseguró que Greta no interpuso alguna queja ante las autoridades israelíes de "ninguna de estas acusaciones ridículas y sin fundamento, porque nunca ocurrieron".

Con información de N+ y EFE.

