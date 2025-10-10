Reportan Desbordamiento de Río Calabozo en Tempoal, Veracruz; Autoridades Habilitan Albergues

Derivado la información en la que se dio a conocer la crecida del Río Calabozo, localizado en el municipio de Tempoal, se reportó que ya ha sido habilitado un albergue para resguardar los habitantes de la Colonia La Gloria, El Rastro y otras más, que se han visto afectadas por el notable crecimiento de este afluente.

Habitantes del municipio de Tempoal, señalan que la situación les preocupa, ya que varias comunidades que se han visto afectadas por el crecimiento del río.

Los pobladores mencionan que esta situación no era tan común, pues indican que ya tenía muchos años que no llegaba el agua hasta esa zona. Lucía, una habitante del lugar, dice que se ha mantenido al pendiente de la creciente del río, sin embargo, señala que el nivel del agua aumentó muy rápido.

Como a las cinco de la mañana fui a ver y estaba lejos, como a dos cuadras y media, y ahorita la hora que es y ya la tenemos aquí.

Indican que en menos de una hora, el nivel del agua comenzaba a aumentar de manera considerable, que subía más rápido de lo normal y que aproximadamente a las doce del día, ya había llegado hasta la entrada de algunas casas.

Autoridades recomiendan seguir las indicaciones correspondientes para evitar incidentes y exhortan a la población a que si se encuentran en zonas de riesgo, se refugien en los albergues que han sido habilitados hasta el momento.

Casas Acecec en Tantoyuca, quedan bajo el agua por el desbordamiento del Río Calabozo

En el municipio de Tantoyuca, Veracruz específicamente en la congregación de Alseseca, se han reportado afectaciones que han sido considerables luego de la lluvia que se ha registrado durante de esta madrugada en la zona norte de la entidad veracruzana tras el desbordamiento del Río Calabozo.

Se reprota que en algunas viviendas, el agua rebasó el metro de altura, causando severas afectaciones y pérdidas para los habitantes de esta zona de Tantoyuca. Incluso algunos hogares ubicados en las zonas bajas quedaron completamente bajo el agua.

Autoridades confirmaron que algunas casas asentadas en las zonas bajas ya han sido tapadas en su totalidad por el agua, causando pérdidas materiales cuantiosas a quienes habitan esta localidad ubicada al norte la entidad.

