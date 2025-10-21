Retrasos en Metro CDMX Hoy: ¿Qué Pasa en Líneas A, B, 5, 6, 8 Y 9? Esto es lo Que Sabemos

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportan la noche de este martes 21 de octubre de 2025 retrasos en al menos seis líneas, lo que ha provocado aglomeraciones en andenes y periodos prolongados de espera.

Con corte a las 20:50 horas, usuarios del Metro reportaban retrasos en cuatro líneas:

Línea A : que va de Pantitlán a La Paz.

: que va de Pantitlán a La Paz. Línea B : que va de Buenavista a Ciudad Azteca.

: que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Línea 5 : que va de Pantitlán a Politécnico.

: que va de Pantitlán a Politécnico. Línea 6: que va de El Rosario a Martín Carrera.

Línea 8 : que va de Garibaldi/Lagunilla a Constitución de 1917.

: que va de Garibaldi/Lagunilla a Constitución de 1917. Línea 9: que va de Pantitlán a Tacubaya.

Al respecto, el STC Metro informó que al momento se agiliza la circulación de las líneas con reportes de retrasos.

