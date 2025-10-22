Detienen a Eddy "N", Otro de los Presuntos Involucrados en Muerte de Mujer Quemada Viva en GAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo este miércoles 22 de octubre a Eddy “N”, de 24 años, identificado como probable coautor material del feminicidio de una mujer que resultó quemada en el 80% de su cuerpo luego de que un sujeto irrumpiera en su vivienda y le prendiera fuego en la colonia Defensores de la República, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las investigaciones del caso, Eddy “N” habría iniciado el incendio dentro del domicilio de la víctima, lo que le ocasionó quemaduras graves que derivaron en su fallecimiento. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 16 de octubre.

Tras ser presentados los datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la misma alcaldía.

El detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Esta es la segunda detención relacionada con este caso, luego de que el pasado martes 21 de octubre fue aprehendido Hugo “N”, de 45 años, quien presuntamente ayudó a los posibles implicados.

