Detienen a "El Empanada", Presunto Involucrado en Muerte de Mujer Quemada Viva en la GAM

Las autoridades capitalinas detuvieron a Hugo "N", identificado con el alias "El Empanada", por su presunta participación en el feminicidio de una mujer que resultó quemada en el 80% de su cuerpo luego de que un sujeto irrumpiera en su vivienda y le prendiera fuego en inmediaciones de la colonia Defensores de la República, alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron el 16 de octubre de 2025 en el cruce de la calle Norte 1 M con Cuitláhuac, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un incendio en una casa marcada con el número 1511. Al llegar al lugar, bomberos y elementos de Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero sofocaron las llamas que alcanzaron parte del inmueble.

Video: "Le Echaron Gasolina": Vecinos Narran Cómo una Mujer fue Quemada Viva en la GAM.

La víctima, una mujer de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba al interior de su vivienda cuando un hombre irrumpió en el lugar y le prendió fuego. La mujer salió corriendo del inmueble para pedir ayuda médica a sus vecinos, quienes presenciaron la gravedad de las lesiones.

Una vecina identificada como Socorro relató a los medios cómo ocurrieron los hechos. La testigo narró que cuando alcanzaron a ver a la víctima, la joven ya se estaba quemando. Debido a que las heridas se presentaban en el 80% de su cuerpo, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rubén Leñero.

Detención de taxista y búsqueda de personas con quemaduras

Luego de varios minutos del ataque, oficiales del Sector Lindavista detuvieron a un taxista por su presunta participación en el hecho. Sin embargo, el conductor manifestó no saber nada del caso y aseguró que solo brindó el servicio.

Según el relato del taxista a las autoridades, dos personas lo abordaron y él les ofreció el servicio. El conductor indicó que les preguntó si los llevaba a Urgencias porque venían quemados, pero le dijeron que los llevara a un hotel. El taxista relató que los llevó al lugar solicitado, pero al ver que no le iban a pagar se retiró del sitio.

El conductor iba a ser detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero compañeros de base intervinieron para que lo presentaran ante el Ministerio Público en lugar de ser arrestado de inmediato.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que realizaron una entrevista en un hotel de la zona donde, de acuerdo con los primeros reportes, había dos personas más con quemaduras, mismas que no fueron localizadas.

Investigación por feminicidio

El propietario del inmueble fue orientado a presentar su denuncia formal, mientras que de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga estos hechos por el delito de feminicidio en grado de tentativa por mujer quemada viva en casa de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La detención fue resultado del trabajo ministerial realizado en coordinación con la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Las autoridades lograron localizar y aprehender al presunto responsable en un plazo menor a una semana desde que se registró el crimen.

Tras su captura, Hugo "N" fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanecerá en espera de que la autoridad judicial determine su situación jurídica en las próximas horas.

Condiciones insalubres del inmueble

Luego de la agresión, los vecinos de las casas aledañas indicaron que en ese inmueble se rentan cuartos a varias personas, pero en la mayoría de los casos habitan personas que se encuentran en situación de calle.

Una vecina relató a medios locales que llega mucha gente en situación de calle al lugar, y que es gente que trae basura del camellón. La testigo señaló que de las bolsas de basura hay ratas y chinches en el predio.

Asimismo, los vecinos refirieron que el nivel de insalubridad y acumulación de artículos en dicha vivienda provocaron que el fuego se extendiera rápidamente por el lugar. Por ello, pidieron a las autoridades que atiendan la situación e intervengan para evitar más accidentes como este.

En ese sentido, el comisionado de Seguridad de la alcaldía Gustavo A. Madero, Abraham Borden, indicó que se hará una evaluación de riesgo con la finalidad de determinar si la vivienda es habitable o no.

Borden manifestó que por lo acumulado y el humo, no es recomendable que regresen las personas por un alto riesgo sanitario. El funcionario señaló que se debe determinar si el inmueble es habitable o no antes de permitir el retorno de los inquilinos.

Las autoridades ministeriales enfatizaron su determinación para actuar ante casos de violencia contra las mujeres, señalando que mantienen un trabajo de investigación riguroso en este tipo de delitos.

