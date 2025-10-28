La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 29 de octubre de 2025 en algunas demarcaciones de la capital.

De acuerdo con la dependencia capitalina, se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del miércoles, principalmente en zonas altas.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla por frío intenso?

Con corte a las 13:00 horas de este martes, la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas se mantenía activa en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan

¿Qué hacer ante activación de alerta por frío?

Se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; así como consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano, y si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada. Así como:

Resguardar a mascotas del frío; no dejarlas a la intemperie.

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Se activa *Alerta Amarilla* por pronóstico de *temperaturas bajas* para la madrugada y mañana del miércoles *29/10/2025* en partes altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/iFCdPheoGD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 28, 2025

