Caso "Lord Elevador": Vinculan a Proceso a Jaime "N" por Violencia Familiar y Lesiones

Jaime "N", alias "Lord Elevador", fue vinculado a proceso penal este martes 28 de octubre de 2025 por los delitos de violencia familiar y lesiones.

Este martes, un juez de control vinculó a proceso al imputado por el caso de la presunta agresión a su pareja, Cristina, dentro de un elevador de un fraccionamiento ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

"Lord Elevador", en calidad de acusado, seguirá su proceso en libertad. La audiencia se llevó a cabo en el Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

El juez otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria del caso.

Aunque fue vinculado a proceso, el representante de la Fiscalía capitalina no presentó pruebas para acreditar el delito de intento de feminicidio, como lo pretendía la víctima, por lo que esta presentará una queja formal ante la dependencia.

El caso "Lord Elevador"

En su momento, el caso se hizo viral debido a que quedó captado por cámaras de vigilancia y generó indignación por la brutal agresión que recibió la mujer.

El video de seguridad, que se hizo viral, muestra a Jaime "N" presuntamente agrediendo a Cristina. Este le habría jalado del cabello, golpeado en la cara y pateado cuando estaba en el suelo.

Luego de la agresión, Cristina fue llevada a la Cruz Roja, donde permaneció hospitalizada dos días. Ella sufrió una fractura en el ojo y el pómulo que requirió cirugía, así como múltiples moretones.

