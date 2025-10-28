Detienen en Morelos a Líder de ‘Guerreros Unidos’: Así Capturaron a José Antonio, ‘El Vara’

Autoridades de Morelos informaron hoy, 28 de octubre de 2025, de la detención de José Antonio ‘N’, alias ‘El Vara’ o ‘El Flaco’, presunto líder del grupo delictivo 'Guerrero Unidos' o 'Los Acapulcos'.

José Antonio ‘N’, alias ‘El Vara’, de 37 años, fue detenido las primeras horas del lunes 27 de octubre, junto con cuatro de sus cómplices, entre ellos una menor de 17 años, se trata de:

Irvin 'N' de 20 años.

Salvador 'N' de 65 años.

Liz Esbeide 'N' de 40 años.

Una adolescente de 17 años.

José Antonio es identificado como líder del grupo delictivo 'Los Acapulcos', filial de la organización criminal 'Guerreros Unidos', vinculado a la comisión de delitos de alto impacto en los municipios de Cuautla, Yautepec y Yecapixtla, principalmente extorsión, narcomenudeo, homicidios y secuestro.

Video: ¿Quién Es "El Vara", Presunto Criminal Detenido en Cuautla, Morelos?

Se sabe que asumió el control del grupo delictivo luego de las detenciones de Raymundo Isidro 'N' en mayo de 2019; de Irving Eduardo 'N', alias 'Profe' o 'Gato' en febrero de 2021; de Jonathan Josep 'N', 'La Rata' y de Jesús 'N', alias 'Chucho', estos últimos aprehendidos en junio de 2021, quienes fueron escalando en la estructura crimina, hasta su detención.

Noticia relacionada: Detienen a 7 Personas y Desmantelan Laboratorio de Metanfetaminas en Baja California

Así fue la captura de ‘El Vara’

José Antonio ‘N’, alias ‘El Vara', fue detenido cuando viajaba armado, junto con sus cómplices en un auto, por lo que las autoridades le marcaron el alto.

Las detenciones sucedieron en colonia Santa Cruz, perteneciente al municipio de Cuautla, Morelos, como referencia a la altura de “CAMPI” a 50 metros del Libramiento CuautlaIzúcar de Matamoros.

Durante estos hechos y para evitar ser aprehendido, José Antonio 'N' descendió de uno de los vehículos y emprendió la huida a pie por tierra, siendo detenido metros más adelante.

A los hoy detenidos les aseguraron:

Un arma larga calibre .223 de uso exclusivo del Ejército.

Tres armas cortas calibre 9 mm, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Una aparente pistola de municiones a base de gas.

Diversas dosis de aparente metanfetaminas y fentanilo.

Teléfonos celulares.

Tres vehículos.

Cabe destacar que ayer por la noche, Fiscalía General de Estado (FGE) de Morelos ejecutó una orden de cateo en un inmueble que, con motivo de estos hechos se vio relacionado, identificándose como el domicilio en el que José Antonio ‘N’, alias ‘El Vara’ había pasado las últimas dos noches, tras llegar a Cuautla proveniente de otra entidad.

Durante el cateo se aseguraron dos computadoras laptop y cuatro teléfonos celulares.

José Antonio ‘N’, alias ‘El Vara’, junto con los otros detenidos, fue presentado ante el Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica.

Historia recomendadas:

Con información de N+

Rar