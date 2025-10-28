Detienen a 7 Personas y Desmantelan Laboratorio de Metanfetaminas en Baja California

En una serie de operativos coordinados en Tecate, Baja California, autoridades federales y estatales lograron la detención de siete personas y el desmantelamiento de un laboratorio utilizado para la producción de metanfetaminas, informó hoy, 28 de octubre de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el funcionario, las acciones fueron resultado de cuatro operativos distintos encabezados por elementos del Ejército mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local.

En 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Ejército @Defensamx1 y de investigación de @SSPCMexico y @FGRMexico en coordinación con @FGEBC @SeguridadBC detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento… pic.twitter.com/5k50kIkziM — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2025

¿Cómo fue el decomiso de armas?

En recorridos de vigilancia y seguridad en el municipio de Tijuana, detectaron una camioneta con cinco personas a bordo y a otras dos más a pie, a quienes detuvieron y "adoptaron una actitud evasiva", razón por la cual realizaron una inspección de seguridad.

Cabe señalar que durante los cateos, los elementos aseguraron lo siguiente:

Nueve armas de fuego.

Más de 1000 litros de precursores químicos.

Más de 100 kilogramos (kg) de precursores químicos.

Las autoridades detallaron que a los detenidos se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.



