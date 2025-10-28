Inicio Estados Detienen a 7 Personas y Desmantelan Laboratorio de Metanfetaminas en Baja California

Detienen a 7 Personas y Desmantelan Laboratorio de Metanfetaminas en Baja California

|

N+

-

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que durante los operativos también aseguraron armas de fuego

Un hombre detenido con los ojos tapados y otra imagen de una tina con una sustancia blanca.

Desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en BC. Foto: X, @OHarfuch

COMPARTE:

En una serie de operativos coordinados en Tecate, Baja California, autoridades federales y estatales lograron la detención de siete personas y el desmantelamiento de un laboratorio utilizado para la producción de metanfetaminas, informó hoy, 28 de octubre de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el funcionario, las acciones fueron resultado de cuatro operativos distintos encabezados por elementos del Ejército mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local. 

Nota relacionada: Harfuch Desmiente Intento de Atentado: "Hay Demasiadas Alertas que son Desechadas".

¿Cómo fue el decomiso de armas?

En recorridos de vigilancia y seguridad en el municipio de Tijuana, detectaron una camioneta con cinco personas a bordo y a otras dos más a pie, a quienes detuvieron y "adoptaron una actitud evasiva", razón por la cual realizaron una inspección de seguridad

Cabe señalar que durante los cateos, los elementos aseguraron lo siguiente:

  • Nueve armas de fuego.
  • Más de 1000 litros de precursores químicos.
  • Más de 100 kilogramos (kg) de precursores químicos. 

Las autoridades detallaron que a los detenidos se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. 
 

Historias recomendadas: 

 

FBPT
 

Narcotráfico
Inicio Estados Detienen a 7 personas y desmantelan laboratorio de metanfetaminas en baja california