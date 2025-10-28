Productores del Campo se Reúnen con Segob Luego de No Llegar a un Acuerdo sobre Precio del Maíz

Por segundo día consecutivo, productores del campo se encuentran reunidos esta noche martes 28 de octubre 2025, con autoridades del Gobierno federal en la secretaría de Gobernación, en la que buscarán llegar a un acuerdo sobre el precio para la compra del maíz, luego de que este lunes acusaron no haber llegado a ningún acuerdo en una reunión que tuvieron por 4 horas.

Noticia relacionada: No Logran Acuerdo Productores del Campo y Segob; Autoridades Fijan Precio para el Maíz Blanco

Ayer, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, dijo que se había llegado a un acuerdo, en su cuenta de X, publicó un video en el que indicó que en coordinación con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán fijaron un precio para el maíz blanco de esas tres entidades de 6,050 pesos por tonelada.

Sin embargo, esto molestó a los campesinos, quienes rechazaron un acuerdo, ya que ellos piden 7 mil 200 pesos.

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas acusó que, la decisión “unilateral y burda”, de pactar con los gobernadores de Jalisco, Michoacán y Guerrero, el precio de garantía para el maíz blanco, fue lo que provocó su molestia, y endureció el Paro Nacional Agrícola, que afecta carreteras y autopistas en más de 7 estados.

Los productores del campo amagan con que todos los campesinos viajen en caravana hacia la Ciudad de México.

VIDEO: Campesinos Intentaron Tomar Segob en Negociación sobre Precios de Garantía del Maíz

Carreteras liberadas

De acuerdo con la secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, estas son las carreteras que han sido liberadas: