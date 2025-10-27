No Logran Acuerdo Productores del Campo y Segob; Autoridades Fijan Precio para el Maíz Blanco

Miles de productores del campo realizaron este lunes 27 de octubre 2025, una protesta nacional en demanda de atención al campo. Desde Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Nayarit, los campesinos exigen un precio de garantía de 7 mil pesos.

La protesta nacional también incluyó bloqueos de carreteras y toma de casetas. En tanto, en la Ciudad de México, hubo productores del campo de Michoacán, Guanajuato y Veracruz, reunidos en la secretaría de Gobernación, pero al no llegar a un acuerdo con las autoridades federales, y un precio que convenciera a los campesinos, los agricultores intentaron irrumpir en Gobernación, y amagaron con realizar más bloqueos carreteros.

Al respecto, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, informó en su cuenta de X, que en coordinación con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán implementaremos un precio para el maíz blanco de esas tres entidades de 6,050 pesos por tonelada. Además, un crédito con una tasa máxima de 8.5% de interés anual con un seguro agropecuario incluido.

Vamos a abrir las ventanillas a la mayor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse, y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario, para completar el precio indicado.

En tanto, dijo que siguen en diálogo permanente con las y los productores del Bajío.

¿Qué son los precios de garantía?

De acuerdo con el Gobierno federal, los precios de garantía complementan el ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios de granos básicos (arroz, frijol, maíz y trigo) y leche, a través de la implementación de precios de garantía y/o incentivos a la producción entregados de manera directa, sin intermediarios al beneficiario.

