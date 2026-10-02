Internacional

OEA Exige Elecciones y Liberación de Presos Políticos en Nicaragua tras Resolución

Se llevó a cabo una reunión extraordinaria de cancilleres en Washington; plantearon restablecer la separación de poderes y esclarecer el paradero de personas desaparecidas

Bandera de NicaraguaBandera de Nicaragua ondea al viento durante una manifestación. Foto: AFP | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+