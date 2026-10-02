Querétaro Maratón Generará 92 Cierres Viales y Afectará Rutas de QroBus

La realización del Querétaro Maratón provocará afectaciones a la circulación durante el fin de semana, debido a un operativo que contempla 92 puntos de cierre vial a lo largo de 26 kilómetros de tramos de competencia estatal.

De acuerdo con el esquema de la Policía Estatal, Paseo Constituyentes concentrará el mayor número de interrupciones, con 52 cierres entre los kilómetros 00+000 y 07+500, además de un bloqueo principal del kilómetro 00+500 al 07+000.

En el bulevar Bernardo Quintana se contemplan 23 cierres entre los kilómetros 08+000 y 03+500, mientras que Paseo 5 de Febrero tendrá ocho interrupciones a la altura del Distribuidor Constituyentes.

El operativo también incluye seis cierres en la Antigua Cuesta China, entre los kilómetros 00+000 y 00+700, así como tres en la zona de Plaza de Armas, en el Centro Histórico.

En el primer cuadro de la ciudad, los bloqueos abarcarán vialidades como 5 de Mayo, Pasteur, Guillermo Prieto y Río de la Loza.

A estas afectaciones se sumarán modificaciones en el transporte público. Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, informó que al menos 30 rutas de QroBus tendrán cambios en sus recorridos desde el sábado después del mediodía y durante el domingo.

El funcionario explicó que varias rutas circulan por vialidades como Zaragoza y Constituyentes, por lo que se realizarán desvíos y se publicarán los cambios específicos a través de las plataformas de la Agencia de Movilidad.

Entre las rutas que tendrán afectaciones se encuentran la C23, L151 y L152, además de otras que serán anunciadas por la dependencia.

Cuanalo Santos señaló que el evento tendrá un impacto en la movilidad de la ciudad y pidió comprensión a la ciudadanía. Añadió que durante los fines de semana disminuye la afluencia de usuarios del transporte público, con una reducción aproximada de entre 25 y 30 por ciento los sábados y de 40 a 45 por ciento los domingos, en comparación con un día hábil.

Las autoridades recomendaron a la población considerar los cierres y modificaciones al transporte al momento de planear sus traslados durante el fin de semana del Querétaro Maratón.