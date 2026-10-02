Movilidad

Querétaro Maratón Generará 92 Cierres Viales y Afectará Rutas de QroBus

El operativo contempla interrupciones en Constituyentes, Bernardo Quintana, 5 de Febrero, Cuesta China y distintas vialidades del Centro Histórico.

Estos Son los Cierres Viales por el Querétaro MaratónEstos Son los Cierres Viales por el Querétaro Maratón. Foto: N+

Destacado

Los recorridos de al menos 30 servicios de transporte colectivo tendrán modificaciones desde el sábado al mediodía y durante el domingo por el desarrollo de la competencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+