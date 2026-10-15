Síntomas COVID-19: ¿Cuáles Son Las Señales de Alerta y Cómo Identificar el Virus?

El COVID-19 continúa bajo vigilancia epidemiológica en México. En lo que va de 2026, se han registrado 2 mil 870 casos confirmados y 96 defunciones, de acuerdo con datos oficiales del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral. Identificar los síntomas permite reconocer posibles complicaciones y buscar atención médica cuando sea necesario.

La enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2 y puede manifestarse con síntomas leves o cuadros graves. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan prestar atención a los cambios en el estado de salud, especialmente entre las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

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¿Cuáles son las señales de alerta y cómo identificar el virus?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los síntomas más comunes del COVID-19 incluyen fiebre, tos seca, dolor de garganta, congestión o escurrimiento nasal, dolor de cabeza, fatiga y malestar muscular. También pueden presentarse escalofríos, pérdida temporal del olfato o el gusto y molestias gastrointestinales, como náuseas y diarrea.

Entre las señales de alarma que requieren atención médica inmediata están la dificultad para respirar, la sensación de falta de aire, la opresión persistente en el pecho, la confusión repentina y la coloración azulada de los labios o el rostro. Una saturación de oxígeno inferior al 90% también representa un signo de gravedad.

¿Dónde vacunarse gratis contra el COVID-19?

La vacuna ayuda a reducir el riesgo de enfermedad grave y hospitalización. En la Ciudad de México y la zona metropolitana, las dosis se aplican gratuitamente en más de 230 centros de salud de Sedesa e IMSS-Bienestar, así como en unidades del IMSS, clínicas del ISSSTE y módulos de Sedena y Marina, según la información proporcionada.

Para consultar las unidades disponibles, los horarios y la existencia de vacunas, puedes ingresar al portal oficial dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al 079.

La campaña prioriza a niñas y niños menores de cinco años, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones.