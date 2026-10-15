Síntomas COVID-19: ¿Cuáles Son Las Señales de Alerta y Cómo Identificar el Virus?
La vacuna ayuda a reducir el riesgo de enfermedad grave y hospitalización
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El COVID-19 continúa bajo vigilancia epidemiológica en México. En lo que va de 2026, se han registrado 2 mil 870 casos confirmados y 96 defunciones, de acuerdo con datos oficiales del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral. Identificar los síntomas permite reconocer posibles complicaciones y buscar atención médica cuando sea necesario.
La enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2 y puede manifestarse con síntomas leves o cuadros graves. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan prestar atención a los cambios en el estado de salud, especialmente entre las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, los síntomas más comunes del COVID-19 incluyen fiebre, tos seca, dolor de garganta, congestión o escurrimiento nasal, dolor de cabeza, fatiga y malestar muscular. También pueden presentarse escalofríos, pérdida temporal del olfato o el gusto y molestias gastrointestinales, como náuseas y diarrea.
Entre las señales de alarma que requieren atención médica inmediata están la dificultad para respirar, la sensación de falta de aire, la opresión persistente en el pecho, la confusión repentina y la coloración azulada de los labios o el rostro. Una saturación de oxígeno inferior al 90% también representa un signo de gravedad.
La vacuna ayuda a reducir el riesgo de enfermedad grave y hospitalización. En la Ciudad de México y la zona metropolitana, las dosis se aplican gratuitamente en más de 230 centros de salud de Sedesa e IMSS-Bienestar, así como en unidades del IMSS, clínicas del ISSSTE y módulos de Sedena y Marina, según la información proporcionada.
Para consultar las unidades disponibles, los horarios y la existencia de vacunas, puedes ingresar al portal oficial dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al 079.
La campaña prioriza a niñas y niños menores de cinco años, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones.