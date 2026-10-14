¿Dónde Vacunarse Contra la Influenza en CDMX Durante Octubre 2026?

Este día comenzó la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, que incluye vacunas contra la influenza, COVID-19 y neumococo. En lo que va del año, México acumula 787 contagios confirmados y 11 defunciones por influenza. Ante este panorama, en N+ te decimos dónde puedes recibir las dosis sin costo y quiénes tienen prioridad durante esta jornada.

En la Ciudad de México, la población puede acudir a cualquiera de los más de 230 Centros de Salud de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) e IMSS-Bienestar, distribuidos en las 16 alcaldías. También hay vacunas disponibles en clínicas del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina, sin importar si las personas son derechohabientes.

Para consultar la ubicación del módulo más cercano, puedes ingresar al sitio oficial dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar gratuitamente al número telefónico 079.

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¿Quiénes deben vacunarse durante la temporada invernal?

La campaña prioriza a niñas y niños menores de cinco años, personas de 60 años y más, personal de salud en activo y pacientes con enfermedades o condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones. La aplicación de las vacunas busca reducir la posibilidad de desarrollar cuadros graves durante los meses de bajas temperaturas.

Además de los biológicos contra la influenza, COVID-19 y neumococo, esta temporada incorpora la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), dirigida a mujeres embarazadas de entre 32 y 36 semanas de gestación. Su aplicación permite que la madre transfiera anticuerpos al bebé durante el embarazo, con el objetivo de protegerlo durante sus primeros meses de vida frente a infecciones respiratorias graves.

¿Qué necesitas para vacunarte gratis?

La campaña cuenta con la participación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), Pemex y otras instituciones del sector salud, que colaboran en la aplicación de las dosis en el país.

Las autoridades sanitarias señalan que las vacunas incluidas en la jornada son gratuitas. Se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud para registrar las dosis recibidas y facilitar el seguimiento del esquema de vacunación. Si no sabes qué vacunas te corresponden, puedes consultar al personal sanitario del módulo antes de recibirlas.