Salud

¿Dónde Vacunarse Contra la Influenza en CDMX Durante Octubre 2026?

Se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud para registrar las dosis recibidas y facilitar el seguimiento del esquema de vacunación

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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