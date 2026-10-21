Internacional

Las Protestas Se Extienden por Europa: ¿En Qué Países la Gen Z Ha Salido a las Calles?

Varios países del 'Viejo Continente' se han sumado a las protestas lideradas por jóvenes

Protesta en París¿Qué países se han sumado a las protestas de la Gen Z? Foto: Reuters

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