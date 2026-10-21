Las Protestas Se Extienden por Europa: ¿En Qué Países la Gen Z Ha Salido a las Calles?

Más de 5 mil manifestantes salieron a las calles de Atenas este miércoles para denunciar carencias en la educación. Esta es la última de varias protestas a lo largo de Europa protagonizadas por jóvenes insatisfechos con sus sistemas educativos y con el futuro que vislumbran.

Las protestas iniciaron en Francia, donde el pasado sábado más de medio millón de personas participaron en más de 100 manifestaciones a lo largo del país, según datos del Ministerio del Interior. Los jóvenes salieron a las calles para denunciar el mal estado de las escuelas públicas, pero a sus reclamos se han sumado otros grupos, como los sindicalistas.

Aunque la mayor parte de las manifestaciones han sido pacíficas, se han presentado violentos disturbios, saqueos oportunistas, así como la vandalización y aun la destrucción de inmuebles, como el ayuntamiento decimonónico de Limoges. Más de 2 mil personas han sido detenidas y el gobierno de Emmanuel Macron ha advertido que todos los implicados en los hechos violentos habrán de ser juzgados.

Además de París, varias de las principales ciudades francesas mantienen un toque de queda. El gobierno de Macron ha buscado en varias ocasiones la aprobación de recortes presupuestales que permitan sanear las finanzas públicas, así como el aumento de la edad mínima para pensionarse.

El sistema de pensiones tiene cada vez menos trabajadores, pero sostiene un número de pensionados. Algunas profesiones, como los marineros, pueden jubilarse a los 52 años con una pensión completa. Las arcas públicas enfrentan una enorme presión que se ha solucionado con deuda, aunque esta ya alcanza el 119% del PIB.

La izquierda ha propuesto aumentar los impuestos a los más ricos y algunos actores como Jean-Luc Mélenchon han pedido que se condone al menos una parte de la deuda. Pero Francia no es el único país que enfrenta manifestaciones lideradas por jóvenes de la generación Z.

Este miércoles, más de un centenar de estudiantes han salido a marchar en Lisboa para protestar contra el incremento en las cuotas que pagan los estudiantes universitarios. Los jóvenes denuncian que el encarecimiento de la vida en Portugal ha vuelto imposible para muchos acceder a la educación superior.

Tirana, la capital de Albania, ha visto varias semanas de manifestaciones. Al inicio, las protestas denunciaban un megaproyecto turístico aprobado por el gobierno que se alzaría en una zona protegida. Entre los inversores se encontraría Jared Kushner, yerno de Donald Trump. No obstante, las más recientes manifestaciones han abordado las carencias en el sistema educativo.

En Bruselas, los jóvenes han salido a protestar contra los recortes presupuestales a la educación en Bélgica. Más de 200 manifestantes han sido detenidos en los enfrentamientos con la policía de la ciudad que alberga al gobierno europeo.

Las protestas también se han visto en Serbia. Las organizaciones estudiantiles han salido en las calles para denunciar la corrupción, en medio de la tensión previa a las elecciones anticipadas del 25 de octubre.

Por su parte, las principales ciudades de Grecia también han visto marchas multitudinarias lideradas por estudiantes y maestros. A las 5 mil personas que marcharon en Atenas, se suman 3 mil que protestaron en Tesalónica para exigir “una educación pública y gratuita” en un país que aún no retoma el rumbo tras la crisis del 2008.

Para promover el turismo y aliviar su economía, el gobierno griego ha relajado las normas para que extranjeros adquieran inmuebles en el país. Como resultado, la mayor parte de las compras inmobiliarias las realizan extranjeros. Barrios enteros se han transformado en alojamientos temporales para turistas cuyas altas rentas no contribuyen a la economía nacional, mientras los griegos ven cómo los servicios públicos y la educación se deterioran.