Internacional

Trump Dice que Impondrá Aranceles Muy Elevados sobre México Si No Detiene Caravana Migrante

En las últimas horas se habló del avance de una caravana migrante en Honduras que tenía el objetivo de ir EUA

Trump Dice que Impondrá Aranceles Elevados sobre México Si No Detiene Caravana MigranteEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+