Trump Dice que Impondrá Aranceles Muy Elevados sobre México Si No Detiene Caravana Migrante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amagar con que impondrá aranceles elevados a México si el gobierno no detiene las caravanas migrantes que se dirigen hacia territorio estadounidense.

Al ser cuestionado sobre los grupos de migrantes que avanzan rumbo a la frontera sur estadounidense, el mandatario aseguró que no se les permitirá ingresar a Estados Unidos y sostuvo que México asumió el compromiso de impedir su avance.

“México las detendrá. Y, como saben, dijeron que iban a detenerlas”, declaró Trump al referirse a las caravanas migrantes, sin precisar a cuáles grupos hacía referencia ni las medidas que espera que implemente el gobierno mexicano.

El presidente estadounidense advirtió que, en caso de que México no cumpla con ese compromiso, su administración recurrirá a medidas comerciales como mecanismo de presión.

“Y si no las detienen, le impondremos aranceles muy elevados a México”, señaló el mandatario, al reiterar su postura de impedir el ingreso de migrantes a Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump colocan a la política migratoria en el centro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente por la posibilidad de utilizar los aranceles como medida de presión ante las acciones mexicanas para contener el flujo migratorio.

El pasado 12 de noviembre, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las primeras amenazas de Trump sobre imponer nuevos aranceles si el gobierno mexicano no frena las caravanas migrantes.

La mandataria aseguró que, desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, ninguna caravana ha llegado a la frontera norte del país. “Desde que llegó el presidente Trump al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte”, afirmó durante su conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que en ese momento había dos grupos migrantes: uno en Arriaga, Chiapas, que inicialmente estaba integrado por entre 500 y 600 personas, pero del que quedaban menos de 100, y otro procedente de Honduras.

TLS