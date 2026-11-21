Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de un ciudadano, durante un operativo realizado en la colonia Francisco Villa, en Tijuana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que la intervención ocurrió el pasado 19 de noviembre, luego de que agentes atendieran un reporte y se entrevistaran con una mujer que relató lo sucedido.

La reportante explicó que viajaba en un vehículo de transporte por plataforma, acompañada de un menor de edad, cuando una camioneta Jeep Grand Cherokee les bloqueó el paso. De dicha unidad descendieron dos hombres, uno de ellos presuntamente armado, quien obligó a la mujer y al menor a bajar del vehículo, mientras que el conductor fue llevado por la fuerza en su propia unidad.

Mediante el monitoreo de las cámaras del C5, las autoridades dieron seguimiento a los vehículos involucrados y desplegaron un operativo coordinado que permitió localizarlos.

Al aproximarse los agentes, la víctima solicitó auxilio y manifestó que se encontraba privada de su libertad. También señaló a dos individuos como presuntos responsables de agredirlo y mantenerlo retenido contra su voluntad mediante amenazas de muerte.

Derivado de estos señalamientos, los policías detuvieron a Pedro ‘N’, de 45 años, y Andrés ‘N’, de 42 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que determinará su situación jurídica.

La SSPCM exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier privación de la libertad, agresión o amenaza a través del número de emergencias 9-1-1.

APG