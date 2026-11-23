La Fiscalía General de Veracruz dio a conocer que ya hay una persona detenida por el feminicidio de una menor de edad en la localidad de Chichicaxtle en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

A través de un video, la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, indicó que se tiene la línea de investigación que apunta a feminicidio.

Los hechos donde fue encontrada la menor de 17 años identificada como Evelyn, se registraron el pasado 20 de noviembre en un terreno baldío de lo que fuera un antiguo balneario en la población de Chichicaxtle. La última persona con quien se le vio fue con un conocido de la misma edad.

Familiares y amigos esperan que la muerte de Evelyn no quede impune. De enero a la fecha se llevan documentados 48 feminicidios en el estado de Veracruz.

La fiscalía no ha revelado el nombre de la persona detenida que está siendo investigada por el feminicidio de la menor.