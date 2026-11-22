Un motociclista murió luego de que se registrara un percance sobre el cruce de la avenida Aztlán y la calle Solidaridad, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho generó la movilización de elementos de la Policía de Monterrey, Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona lesionada.

La víctima, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, habría perdido el control de su motocicleta y derrapado sobre la carpeta asfáltica. Durante la caída, el conductor se golpeó la cabeza contra el pavimento y terminó sobre el camellón ubicado debajo de la línea del Metro de Monterrey.

Al llegar al lugar, los paramédicos realizaron una valoración médica al motociclista y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de seguridad también localizaron el casco de la víctima a unos metros de donde quedó el cuerpo, mientras mantenían acordonada la zona.

Agentes ministeriales acudieron al sitio para comenzar con las investigaciones y revisar las cámaras de seguridad de algunos negocios cercanos y así visualizar como sucedieron los hechos.

Las autoridades continuarán con las indagatorias para esclarecer este percance y poder deslindar las responsabilidades correspondientes. También se buscará establecer si existió la participación de otro conductor en este percance que terminó con la vida del hombre.