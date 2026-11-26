Familiares de víctimas de casos que han generado gran impacto en la zona sur de Tamaulipas, entre ellos los de Choforo e Imelda Pérez, quienes perdieron la vida en diferentes circunstancias, así como familiares de Danna Yanina, se unieron para realizar una marcha sobre la avenida Hidalgo de Tampico, con el propósito de exigir justicia, esclarecer los hechos y obtener avances en las investigaciones.

La movilización inició sobre esta importante vialidad y posteriormente los manifestantes se concentraron en la nueva plaza de Tampico, donde colocaron lonas sobre las letras representativas de la ciudad para visibilizar sus exigencias.

Más tarde, se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, donde ingresaron a los pasillos mientras gritaban consignas para exigir justicia para cada una de las víctimas y respuestas por parte de las autoridades.

La movilización continuó hacia las oficinas de la FENNAM, donde también solicitaron que se dé seguimiento a sus respectivos casos y que no queden sin resolver.

“No nos vamos a callar y aquí vamos a estar FENNAM póngase a trabajar hagan lo que les corresponde muevan las carpetas de las verdaderas víctimas eso es lo que exigimos ¿Qué es lo que exigimos? Justicia!”, familiar de víctima.

“Queremos justicia, queremos y exigimos justicia. Queremos que las autoridades se pongan a trabajar. Por eso estamos aquí todos reunidos, porque queremos justicia y exigimos justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia”, familiar de víctima.

La manifestación contó con el resguardo de elementos de Tránsito, quienes realizaron cierres momentáneos de algunas calles para proteger a los participantes y permitir el desarrollo de la movilización.