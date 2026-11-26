La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que, a través de los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, cumplimentó una orden de aprehensión.

Dicha detención fue emitida por la autoridad judicial, en contra de Rafael Alberto “N”, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de la víctima identificada con las iniciales F.A.A.

Las autoridades informaron que, de acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 22 de noviembre, en un camino que comunica a las localidades La Providencia y el Coyolillo en el municipio de Alto Lucero, cuando presuntamente participó en la privación de la vida de la víctima.

Se dio a conocer que el detenido será puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, quien definirá su situación jurídica en la próxima audiencia, dentro del proceso penal correspondiente.