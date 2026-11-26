Un total de 205 vapeadores fueron asegurados en la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que autoridades detectaran los dispositivos en un vehículo procedente de El Paso, Texas, que ingresó por el Puente Internacional Reforma.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante una revisión localizaron dos cajas con los dispositivos.

Del total de la mercancía, 105 eran vapeadores con presunta marihuana y 100 correspondían a cigarrillos electrónicos convencionales.

Las autoridades informaron que el vehículo era conducido por una mujer que viajaba acompañada de una menor de edad.

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La detección ocurrió cuando personal de aduanas canalizó la unidad a una bahía de revisión y utilizó equipos de inspección no intrusiva, además de realizar una revisión física.

Tras el hallazgo, los dispositivos fueron asegurados y se dio intervención a las autoridades competentes para realizar las actuaciones correspondientes. La autoridad informó que la menor recibió atención conforme a los protocolos establecidos.

Además, la ANAM señaló que la importación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos está prohibida en México debido a los riesgos que representan para la salud pública.

El aseguramiento se realizó mediante la coordinación de las autoridades aduaneras y las corporaciones de seguridad, como parte de las labores de vigilancia y control de mercancías que ingresan al país.

PT