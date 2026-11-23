Fausto Isidro ‘N’, "El Chapo Isidro", llegó a las 17:30 horas al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, luego de que hoy en su audiencia inicial lo ordenara la jueza a cargo, por lo que Fuerzas Federales blindan las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México (CDMX), donde estuvo detenido.

N+

Durante su audiencia este lunes 23 de noviembre 2026, la jueza, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, instruyó su prisión preventiva y ordenó que fuera trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

El dispositivo de seguridad que traslada a "El Chapo Isidro", consta de 10 unidades, y atravesó Paseo de la Reforma, Insurgentes y después tomaron la México-Toluca para llegar al penal del Altiplano.

N+

Durante su ingreso al Altiplano, helicópteros sobrevolaron la zona como medida de seguridad.

N+

Luego del operativo del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, donde fue detenido "El Chapo Isidro", este fue enviado vía terrestre hacia Cualiacán para después ser trasladado en una aeronave a la Ciudad de México en donde estuvo hasta esta tarde en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

El operativo de su captura llamado "Operación Centella" contó con una participación de más de 360 elementos de las Fuerzas Armadas y 14 aeronaves. Esta operación dejó 20 personas muertas, entre ellas cuatro militares. En dicho operativo hubo intercambio de información e inteligencia con Estados Unidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video | Momento del Traslado de 'El Chapo Isidro' al Altiplano, Edomex

Los días claves de la detención de "El Chapo Isidro"

Viernes 20 de noviembre: Captura en Guasave, Sinaloa, durante la Operación Centella.

Sábado 21 de noviembre: Traslado aéreo a la FEMDO en CDMX.

Lunes 23 de noviembre: Hoy una jueza calificó de legal su detención y le impuso prisión preventiva, además ordenó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Sábado 28 de noviembre: Está prevista la continuación de la audiencia para determinar si es vinculado a proceso. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Información N+