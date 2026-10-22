Motociclistas Asesinan a Hombre en el Jardín de su Casa en Silao, Guanajuato

Dos motociclistas asesinaron a balazos a un hombre con el que estaban platicando en el jardín de su casa ubicada en Loma del Paraíso, del municipio de Silao. Los agresores lograron darse a la fuga.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando dos hombres llegaron a la casa de la víctima, con la que comenzaron a platicar.

En el lugar uno de los motociclistas sacó entre sus pertenencias una pistola y comenzó a dispararle en repetidas ocasiones para después darse a la fuga, mientras que familiares de la víctima al escuchar los disparos llamaron al 911.

Los primeros en llegar fueron policías municipales de Silao, quienes pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que llegaban elementos de la Guardia Nacional para resguardar la zona del ataque.

Desafortunadamente, los rescatistas poco pudieron hacer, pues el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso al personal de la Fiscalía de Guanajuato, así como al Semefo, para que comenzaran con las indagatorias correspondientes.