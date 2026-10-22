Seguridad

Motociclistas Asesinan a Hombre en el Jardín de su Casa en Silao, Guanajuato

La víctima estaba platicando con los agresores, cuando le dispararon de frente

La zona fue acordonada por elementos de varias corporaciones de Seguridad.Fotos: N+

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Un hombre es asesinado por motociclistas en su casa en Loma del Paraíso. La policía busca a los responsables.

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