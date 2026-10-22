Trump Deberá Declarar en Juicio contra la BBC por Demanda de 10 Mil Millones de Dólares

Una jueza de Estados Unidos determinó que el presidente Donald Trump deberá comparecer el próximo 11 de diciembre para rendir testimonio bajo juramento en el litigio por difamación que mantiene contra la cadena británica BBC.

La decisión fue tomada por la jueza Enjolique Lett, en Miami, luego de que el medio cuestionó la falta de una declaración oral del mandatario. Trump presentó una demanda en la que reclama 10 mil millones de dólares por la edición de un video utilizado en un documental de la cadena.

El presidente estadounidense acusa al medio británico de alterar de manera engañosa un video en el que aparece hablando antes del asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021.

Según el reclamo de Trump, la edición hizo parecer que había incitado a sus simpatizantes a marchar hacia el Capitolio después de perder las elecciones presidenciales frente a Joe Biden.

Ese día, una multitud irrumpió en el Congreso estadounidense con la intención de impedir la certificación de la victoria electoral de Biden.

La BBC reconoció que hubo un problema con la edición, ofreció disculpas y enfrentó la salida de varios de sus directivos. No obstante, la cadena niega haber causado daños al mandatario y busca que la demanda sea desestimada.

Durante una audiencia, el abogado de la BBC, Charles Tobin, señaló que Trump no había rendido su declaración oral en la fecha prevista inicialmente, el 16 de octubre.

El representante legal del medio también sostuvo que el presidente había participado en actividades políticas en distintos estados de cara a las elecciones intermedias de noviembre, en lugar de comparecer para responder a las preguntas relacionadas con el caso.

FBPT