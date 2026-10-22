Internacional

Trump Deberá Declarar en Juicio contra la BBC por Demanda de 10 Mil Millones de Dólares

El presidente de Estados Unidos reclamó al medio británico por la edición de un video relacionado con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021

Donald TrumpDonald Trump, presidente de Estados Unidos, antes de abordar el Air Force One con destino a Carolina del Sur el 21 de octubre de 2026. Foto: Reuters

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