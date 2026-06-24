Abelardo de la Espriella Apuesta por 'Mano Dura' en Colombia: Puntos Clave de Plan vs Narco

El nuevo presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien tomará el cargo el 7 de agosto de 2026, ha revelado su plan de gobierno con la estrategia denominada la "remasterización 2.0" de la Seguridad Democrática, y ya ha generado polémica entre algunos internautas en redes sociales.

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El enfoque central del mandatario electo está en la idea de que "la paz no se negocia, sino que se impone mediante la ley y la fuerza del Estado".

En N+ te presentamos los puntos medulares de las medidas que tomará el presidente electo de Colombia en su administración.

Lucha contra narcotráfico

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió que utilizará tecnología avanzada, bombardeos y cooperación externa en una política de "guerra total" contra el tráfico de drogas utilizando recursos militares masivos y alta tecnología.

Regreso de bombardeos aéreos

El político asegura que se reactivarán los ataques aéreos directos contra campamentos de grupos armados organizados y cárteles del narcotráfico.

Dichos operativos fueron suspendidos en administraciones anteriores para proteger a menores reclutados forzosamente.

Fumigación de narcocultivos

Se espera que vuelva el uso de aspersión (fumigación) para destruir masivamente las plantaciones ilícitas de hoja de coca.

Uso de tecnología de punta

Se sumarán drones de vigilancia y tecnología de rastreo satelital provista en alianza con potencias globales de defensa como Estados Unidos e Israel.

Fuerza binacional antinarcóticos

Habrá una unidad de élite coordinada directamente con el Departamento de Estado y la Fiscalía de Estados Unidos para perseguir las finanzas criminales y capturar capos con fines de extradición.

Tolerancia cero a bloqueos y manifestantes

Se ha prometido "mano de hierro frente al cierre de carreteras, el presidente electo aplicará tácticas para detener a cualquier persona o colectivo que bloquee la libre circulación en las carreteras nacionales.

El cierre de vías será tratado penalmente con todo el peso de la ley. Si manifestantes atacan a los agentes (por ejemplo, con el uso de artefactos incendiarios), los policías y militares tendrán luz verde para neutralizar a los agresores.

Lucha contra terrorismo

Ante actos vandálicos contra la infraestructura pública, los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la policía o los sistemas de transporte masivo serán procesados bajo delitos de terrorismo.

El presidente electo tiene la meta de recuperar el control territorial absoluto en las zonas con mayor presencia criminal en un plazo estimado de 90 días a partir del inicio de su gobierno.

HVI