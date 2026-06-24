Abelardo de la Espriella Apuesta por 'Mano Dura' en Colombia: Puntos Clave de Plan vs Narco

El enfoque central de Abelardo de la Espriella está en la idea de que “la paz no se negocia, sino que se impone mediante la ley y la fuerza del Estado"

Vuelve Mano Dura a Colombia: 3 Puntos del Plan del Presidente ElectoAbelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: Reuters

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ha prometido "mano de hierro" frente al cierre de carreteras; dice que aplicará tácticas para detener a cualquier persona o colectivo que bloquee la libre circulación

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