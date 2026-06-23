‘El Chapo’ Guzmán Envía Otra Carta al Juez: ¿Qué Dice Sobre Extradición a México?

'El Chapo' Guzmán insiste en pedir su extradición a México en varias cartas que ya ha enviado al juez que lleva su caso, en una Corte de Brooklyn

Extradición de 'El Chapo' GuzmánFoto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Joaquín 'El Chapo' Guzmán insiste en su extradición a México desde una prisión de máxima seguridad en EE.UU. ¿Qué dice su última carta al juez en Nueva York?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+