‘El Chapo’ Guzmán Envía Otra Carta al Juez: ¿Qué Dice Sobre Extradición a México?

El narcotraficante mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, envió otra carta al juez que lleva su caso, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, en la que insistió sobre su extradición a México.
La nueva carta, escrita en manuscrito confuso, fue firmada con los apellidos invertidos: Joaquín El Chapo Loera Guzmán.
La carta de Guzmán Loera fue recibida hoy, 23 de junio de 2026, en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.
Cabe destacar que el juez ha desechado todas las cartas que El Chapo Guzmán ha enviado, solicitando su extradición de Estados Unidos a México.
El Chapo Guzmán cumple condena de cadena perpetua en Estados Unidos
Guzmán Loera fue acusado de narcotráfico y delitos conexos en varios tribunales de distrito de Estados Unidos, incluyendo el Distrito de Arizona, el Distrito Sur de California, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito Norte de Illinois, el Distrito Este de Nueva York y el Distrito Sur de Florida.
La primera acusación formal contra El Chapo Guzmán se hizo pública en San Diegom California, el 28 de septiembre de 1995, en la que fue señalado, junto con 22 miembros de su organización, de conspiración para importar más de 8 toneladas de cocaína y lavado de dinero.
Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.
Actualmente, el fundador del Cártel de Sinaloa cumple una condena de cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad conocida como ADX Florece, en Colorado, Estados Unidos.