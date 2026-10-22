Tormenta Tropical Vance Evolucionará a Huracán Categoría 1 en las Próximas Horas

Se pronostica que Vance se convierta en huracán en las próximas horas, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y más tarde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua. El ciclón podría evolucionar a un huracán de gran intensidad para el fin de semana.

El centro de la tormenta tropical Vance se localiza a 745 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 980 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima; presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Se espera que Vance se intensifique a categoría de huracán categoría 1 durante la mañana de este jueves, de acuerdo con la Conagua.

El Centro Nacional de Huracanes indica que se espera que Vance comience a afectar porciones de la costa del sur y suroeste de México este fin de semana y continuará la próxima semana. Es probable que estas marejadas provoquen oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales. Por favor, consulte los productos de su oficina meteorológica local.

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