Pronóstico del tiempo

Tormenta Tropical Vance Evolucionará a Huracán Categoría 1 en las Próximas Horas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta noche el ciclón se ubica a 745 kilómetros al sursuroeste de Acapulco

La tormenta tropical Vance. Foto: Zoom EarthLa tormenta tropical Vance. Foto: Zoom Earth
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