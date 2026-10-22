Frente Frío 3 Ingresa a México: Estos Estados Tendrán Lluvias Fuertes el Viernes

El Frente Frío número 3 se aproxima al noroeste de México y, junto con otros sistemas meteorológicos, favorecerá lluvias fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Durango y otras entidades, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones también se extenderán a regiones del occidente y sureste del país durante este viernes 23 de octubre del 2026, donde se esperan distintos niveles de intensidad. El pronóstico contempla acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en algunas zonas, por lo que las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Según el pronóstico extendido del SMN, se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte de Sinaloa; el norte, centro y sur de Chihuahua; el norte y este de Durango; la costa de Jalisco; Colima; Michoacán; la costa de Guerrero; el norte de Chiapas; el sur de Tabasco y Quintana Roo.

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También se pronostican intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

En tanto, se esperan lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México y Tlaxcala. Los acumulados pueden variar según la localidad y la evolución de los sistemas meteorológicos.

El Frente Frío 3 interactúa con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación favorece las precipitaciones y las rachas de viento en el norte y noroeste del territorio nacional.

Además, un pronóstico previo del SMN advirtió sobre la posibilidad de formación de torbellinos en el norte de Sonora y el noroeste de Chihuahua, por lo que se recomienda seguir los avisos meteorológicos oficiales.

Las lluvias previstas en otras regiones, particularmente en el sureste, también responden a la interacción de distintos sistemas atmosféricos; por ello, no todas las precipitaciones pronosticadas se atribuyen exclusivamente al Frente Frío número 3.

Entre los riesgos asociados con las lluvias fuertes están el incremento en los niveles de ríos y arroyos, los encharcamientos, las inundaciones y los deslaves, especialmente en zonas bajas o con suelos saturados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejados de zonas inundadas y seguir las indicaciones de Protección Civil.

PT