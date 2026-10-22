Pronóstico del tiempo

Frente Frío 3 Ingresa a México: Estos Estados Tendrán Lluvias Fuertes el Viernes

El pronóstico contempla precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en varias entidades, además de chubascos, rachas de viento y posibles inundaciones

Frente Frío 3: Estos Estados Tendrán Lluvias Fuertes Este ViernesFoto: Cuartoscuro
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