Salud

Detectan Influenza Aviar AH5N1 en Granja de Yucatán con Más de 225 Mil Aves; Activan Medidas

Es un virus altamente contagioso y letal para las aves; autoridades aplican medidas sanitarias y de prevención

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Detectan Influenza Aviar AH5N1 en Granja de Yucatán: ¿Qué Se Sabe del Virus que Afecta a Más de 225 Mil Aves? | N+