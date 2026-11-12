Ciencia y Tecnología

¿Qué Está Pasando con Microsoft Hoy? Outlook, Teams y Hotmail No Funcionan, Así Estatus de Falla

Microsoft tuvo una caída este jueves y miles de usuarios tienen problemas para acceder a su correo electrónico y demás aplicaciones de la empresa tecnológica

Qué pasó con Microsoft hoy 12 de noviembre 2026 Outlook Teams Hotmail no funcionan estatus de fallaMicrosoft se cayó y muchos tienen problemas para acceder a las aplicaciones. Foto: Reuters
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