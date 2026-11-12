¿Qué Está Pasando con Microsoft Hoy? Outlook, Teams y Hotmail No Funcionan, Así Estatus de Falla

Se presentó una caída en los servicios de Microsoft hoy jueves 12 de noviembre 2026 y eso está provocando fallas en Teams, Outlook, Hotmail, Microsoft 365, Copilot y demás aplicaciones, por eso acá te decimos qué pasó y cuál es el estatus del problema, para que los usuarios puedan saber cuánto tiempo va a tardar en volver a funcionar.

Lo ocurrido no es cosa menor, pues Microsoft es uno de los sistemas operativos y de productividad más utilizados en el mundo, sobre todo en la comunicación de equipos operativos, por eso, en una nota ya te mostramos la lista de todos los servicios caídos hoy.

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¿Qué pasó con Microsoft hoy?

De acuerdo con información del sitio Downdetector, miles de usuarios reportaron que se cayó Outlook, Hotmail, Teams y otras aplicaciones de la empresa tecnológica.

Para las 12:14 horas del mediodía ya se tenía registro de más de 4 mil 800 incidentes en las cuentas de correo electrónico Outlook con problemas para cargar mensajes. La mayor parte de las fallas detectadas fueron en la aplicación, pero casi nadie pudo iniciar sesión.

Los problemas con Temas fueron similares, pues la aplicación para reuniones virtuales y chat corporativo registró más de 100 reportes en la plataforma Downdetector.

Estatus de la falla de Microsoft

La cuenta de Microsoft 365 Status reportó que ya están en marcha las investigaciones por los problemas que enfrentan los usuarios para acceder a la diferentes aplicaciones de la compañía.

El último estatus es que Microsoft está "probando un cambio de configuración para abordar un problema que está causando que los servidores fallen y se vuelvan no disponibles. En paralelo, hemos iniciado un reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando a medida que regresan al servicio".

Eso significa que hasta el momento se mantienen los problemas en Microsoft y aplicaciones como Teams, Outlook y Hotmail presentan fallas e imposibilidad para acceder, pero se espera que a lo largo del día el servicio se reanude por completo.

AO