Servicio de Microsoft Hoy: Estatus Actual de Outlook y Teams

La interrupción de los servicios de Microsoft registrada este jueves continúa generando problemas para usuarios que intentan acceder a sus herramientas de trabajo. Aunque la compañía informó que solucionó una de las incidencias que afectaba a su plataforma de comunicación, todavía no confirmaba la recuperación completa de sus servicios de correo electrónico.

De acuerdo con información de Reuters, miles de usuarios reportaron dificultades para utilizar Outlook, Microsoft 365 y Teams. A las 14:07 horas del este de Estados Unidos, Downdetector contabilizaba más de 97 mil reportes relacionados con Outlook, 38 mil con Microsoft 365 y alrededor de 4 mil 500 con Teams.

¿Ya funciona Outlook y Teams?

Microsoft confirmó que logró restablecer una interrupción que afectaba a Microsoft Teams en Norteamérica. Sin embargo, algunos usuarios continuaban reportando problemas de conexión.

En cuanto a Outlook y Exchange Online, la compañía mantenía las labores para solucionar los inconvenientes que impedían acceder a los buzones de correo mediante distintos métodos de conexión en América.

A través de sus canales oficiales, Microsoft informó que había suspendido implementaciones, desviado tráfico de la infraestructura afectada y reiniciado servidores para reducir el impacto de la interrupción.

La empresa también advirtió que los problemas de conectividad podían afectar a usuarios de Microsoft 365 en otras regiones.

Por lo tanto, al corte de las 14:03 horas de este jueves, no había una confirmación de que Outlook y Exchange Online hubieran recuperado completamente su funcionamiento. En el caso de Teams, Microsoft sí había anunciado la solución de la incidencia inicial en Norteamérica, aunque persistían algunos reportes de usuarios.