Una menor de dos años estuvo a punto de ahogarse luego de caer accidentalmente a una zanja del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), ubicada en la calle Prolongación Sexta 104, en el fraccionamiento Centenario, en Piedras Negras.

Verónica Rodríguez, relató que una cuadrilla de trabajadores realizaba labores de excavación en el sector cuando, en un descuido, la pequeña cayó al interior de la zanja, lo que provocó momentos de preocupación entre sus familiares.

Al percatarse de lo ocurrido, los familiares actuaron para poner a salvo a la menor y posteriormente solicitaron apoyo para que recibiera atención médica.

La niña fue trasladada al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde quedó bajo atención médica para su valoración.

Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) acudió para investigar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades.