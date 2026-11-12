Accidentes

Menor Cae en Zanja de SIMAS en Piedras Negras, Coahuila; Estuvo a Punto de Ahogarse

La niña cayó accidentalmente mientras el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento realizaba labores de excavación en el Fraccionamiento Centenario

La niña cayó accidentalmente mientras el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento realizaba labores de excavación en el Fraccionamiento CentenarioPRONNIF y FGEC actualmente investigan el caso. Foto: N+

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PRONNIF y FGEC actualmente investigan el caso

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