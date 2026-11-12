Aguanieve en México: Estas Zonas Podrían Cubrirse de Hielo por Nuevo Frente Frío A partir de Hoy

El nuevo Frente Frío 5 y su masa de aire polar asociada provocarán caída de aguanieve, heladas y bajas temperaturas en zonas serranas del norte, centro y oriente de México en las próximas horas, dio a conocer este jueves 12 de noviembre 2026 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En tanto, advirtió que estas áreas podrían cubrirse de hielo.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), las zonas serranas de Baja California tienen más probabilidad de caída de aguanieve durante las próximas horas y fin de semana debido por la aproximación de un nuevo sistema frontal por el noroeste del país, en interacción con una circulación ciclónica y la corriente en chorro polar.

Las zonas con más probabilidad de aguanieve y heladas van del 12 al 15 de noviembre, pero esto es exclusivo en las partes serranas de Baja California a partir del viernes 13 de noviembre.

Se espera que los termómetros desciendan por las heladas de -5 a 0 °C. Las temperaturas serían congelantes durante las madrugadas en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Habrá ambiente muy frío de 0 a 5 °C con posibles heladas al amanecer en zonas altas de Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Otros efectos del frente frío 5 en el país es la caída de lluvias intensas y muy fuertes. en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Además, se conjunta con un evento de Norte y vientos fuertes, se prevén rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además del Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Para el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, el frente frío 5 adquirirá características de estacionario sobre el Golfo de México. Esto mantendrá las lluvias en el oriente y sureste.

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda vestir con varias capas de ropa y proteger rostro, cabeza, manos y oídos ante los cambios bruscos de temperatura.

Evita el uso de braseros, hornos o estufas para calentar habitaciones cerradas, ya que generan monóxido de carbono. Si se transita por tramos carreteros serranos del noroeste o zonas con bancos de niebla, extremar precauciones por posible pavimento resbaladizo y baja visibilidad.

HVI