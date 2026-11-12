Pronóstico del tiempo

Aguanieve en México: Estas Zonas Podrían Cubrirse de Hielo por Nuevo Frente Frío A partir de Hoy

Se espera que los termómetros desciendan por las heladas de -5 a 0 °C; Protección Civil recomienda vestir con varias capas de ropa

Aguanieve en México: Estas Zonas Podrían Cubrirse de Hielo por el Nuevo Frente FríoRegistro de bajas temperaturas en diferentes partes del país. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+