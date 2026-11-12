¿Cómo Estará el Clima Hoy Viernes 13 de Noviembre en CDMX? Este Es el Pronóstico a Detalle

¡Toma precauciones! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre posibles lluvias y descargas eléctricas hoy viernes en la Ciudad de México (CDMX).

Ante ello, te damos a conocer el pronóstico del tiempo a detalle, para que sepas cómo estará el clima en la mañana, tarde y noche de este 13 de noviembre y así las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

Según el reporte del SMN, actualmente la zona centro del país es afectada por un canal de baja presión, inestabilidad en altura y el ingreso de humedad.

Esos fenómenos mantendrán lluvias de distinta intensidad en entidades como la CDMX, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

Chubascos y actividad eléctrica

El SMN alertó en su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis sobre chubascos e incluso descargas eléctricas para la capital mexicana este viernes.

Informó que por la mañana se prevé cielo nublado, ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla en zonas serranas.

Por la tarde, ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y la Ciudad de México, los cuales podrían estar acompañados con descargas eléctricas.

De igual manera, pronosticó una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 19 a 21 grados centígrados, así como viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

El clima duranta la mañana, tarde y noche

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 19 y 21 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 10 km/h.

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¿Qué hacer en caso de lluvias?

Ante la temporada de lluvias, autoridades de Protección Civil de la CDMX pidieron atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

SPB