Sheinbaum Habló con Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, sobre Acuerdos con México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvieron este jueves una videollamada en la que destacaron la relación entre ambos países y abordaron los resultados de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada la semana pasada en Madrid.

De acuerdo con información del Palacio de la Moncloa, ambos mandatarios conversaron sobre los acuerdos alcanzados durante la cumbre en temas de interés común, así como sobre la declaración conjunta adoptada en la reunión, a la que México asistió representado por el canciller Roberto Velasco.

Durante la conversación, Sánchez destacó la importancia de la relación entre México y España, así como la colaboración internacional que mantienen en defensa de la democracia y el multilateralismo.

También señaló que en 2027 se cumplirán 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, por lo que resaltó la importancia de fortalecer los vínculos, incluida la diplomacia cultural.

Como parte de este acercamiento, mencionó la exposición México: tierra de acogida. Arte del exilio y diálogos de ultramar, que se presenta en la Biblioteca Nacional de España y reconoce la recepción de exiliados republicanos españoles en México, así como sus aportaciones a la vida cultural, académica y científica del país.

Sheinbaum y Pedro Sánchez Acuerdan Reforzar Relación entre México y España

Por su parte, Claudia Sheinbaum informó, a través de sus redes sociales, que durante la videollamada reafirmaron que la relación bilateral atraviesa una etapa renovada de diálogo y colaboración.

La presidenta señaló que México y España son socios en materia económica, política y diplomática, y que comparten una postura en defensa de la democracia y la prosperidad social.

También indicó que conversaron sobre los lazos históricos entre ambos pueblos y el proyecto cultural relacionado con el exilio español. Además, acordaron trabajar de manera cercana para conmemorar en 2027 los 50 años del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.

El acercamiento ocurre después de varios años de tensiones diplomáticas por la petición del Gobierno mexicano a la Corona española para que reconociera y ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista.

A finales de junio, Sheinbaum recibió al rey Felipe VI en Palacio Nacional, en un encuentro que representó un paso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países.

En fechas recientes, el canciller mexicano Roberto Velasco también consideró que la relación con España atraviesa uno de sus mejores momentos y destacó el trabajo con su homólogo español, José Manuel Albares, para ampliar la colaboración bilateral.