Política

Sheinbaum Habló con Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, sobre Acuerdos con México

Destacaron la nueva etapa de diálogo y colaboración entre ambos países

Sheinbaum Habló con Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, sobre Acuerdos con MéxicoLa Presidenta de México Sostuvo una Videollamada. con Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España. Foto: Presidencia de la República

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Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez destacan una nueva etapa de diálogo entre México y España tras la XXX Cumbre Iberoamericana.

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