Accidente en Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey Provoca Cierre Vial
Autoridades se encuentran en el lugar brindando seguridad perimetral
Autoridades se encuentran en el lugar brindando seguridad perimetral
Derivado de la volcadura de un tráiler suscitada en el kilómetro 107 de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey, la carretera se encuentra obstruida en ambos sentidos.
Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Magueyes se encuentra en el área brindando seguridad perimetral.
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