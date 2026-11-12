Seguridad

Accidente en Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey Provoca Cierre Vial

Autoridades se encuentran en el lugar brindando seguridad perimetral

Accidente en Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey Provoca Cierre VialAccidente en Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey Provoca Cierre Vial. Foto: SSPT
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