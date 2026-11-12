Accidente en Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey Provoca Cierre Vial

Derivado de la volcadura de un tráiler suscitada en el kilómetro 107 de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey, la carretera se encuentra obstruida en ambos sentidos.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Magueyes se encuentra en el área brindando seguridad perimetral.

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