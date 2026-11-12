Seguridad

Sujeto Detenido por Robar Cableado de un Edificio del Gobierno Estatal en Hermosillo

El hombre de 34 años fue capturado cuando presuntamente se apoderaba de cable de uso rudo instalado para alimentar aparatos de refrigeración del inmueble

Sujeto Detenido por Robar Cableado de un Edificio del Gobierno Estatal en HermosilloSujeto Detenido por Robar Cableado de un Edificio del Gobierno Estatal en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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