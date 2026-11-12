Sujeto Detenido por Robar Cableado de un Edificio del Gobierno Estatal en Hermosillo

Por sustraer cable eléctrico de cobre que abastecía equipos de aire acondicionado de un edificio del Gobierno del Estado, un hombre de 34 años fue detenido la tarde del miércoles en la colonia Proyecto Río Sonora.

El presunto responsable, identificado como Miguel Ángel, fue sorprendido a las 18:45 horas, en el cruce del bulevar Vildósola y calle La Cultura, cuando se apoderaba de cable de uso rudo instalado para alimentar aparatos de refrigeración del inmueble.

Tras ser descubierto, fue asegurado por elementos de la Policía Municipal y luego trasladado ante la autoridad ministerial

El hombre detenido quedó a disposición para responder por el delito de robo con violencia.