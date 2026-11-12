Sociedad

Profeco Activa Módulos ante el Buen Fin: ¿Cuáles Son los Puntos en Tamaulipas?

Además de brigadas itinerantes y personal de vigilancia en distintos puntos del estado

Profeco Activa Módulos ante el Buen Fin: ¿Cuáles Son los Puntos en Tamaulipas?Profeco Activa Módulos ante el Buen Fin: ¿Cuáles Son los Puntos en Tamaulipas?. Foto: CuartoOscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Buen Fin 2026 en Tamaulipas: Profeco despliega módulos y brigadas para garantizar tus derechos como consumidor.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+