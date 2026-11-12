Profeco Activa Módulos ante el Buen Fin: ¿Cuáles Son los Puntos en Tamaulipas?

Ante el inicio de la edición 2026 del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegará módulos de atención en Tamaulipas, además de brigadas itinerantes y personal de vigilancia en distintos puntos de Tamaulipas, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores y atender posibles irregularidades durante la jornada de descuentos.

De acuerdo con información de la dependencia, el Buen Fin se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de noviembre, periodo en el que se reforzarán las acciones de supervisión en establecimientos comerciales para verificar que se respeten los precios, promociones y ofertas anunciadas.

También preparan operativo el cual se realizará durante los días que duren estas ofertas. Con dicho operativo se reforzará la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, centros comerciales, instituciones bancarias y cajeros automáticos, para garantizar la tranquilidad de las personas, informó el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás.

Asimismo, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) proyecta que las ventas generen entre mil 500 y 2 mil millones de pesos, mientras que para la zona sur del estado, que comprende Tampico, Ciudad Madero y Altamira, se estima una derrama de aproximadamente mil 700 millones de pesos, con expectativas de crecimiento cercanas al cinco por ciento.

¿Cuáles son los puntos en Tamaulipas?

La Profeco publicó un listado con las ubicaciones de los módulos que estarán disponibles durante los cinco días de descuentos en Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria

El listado completo de ubicaciones puede consultarse aquí.

Además de los módulos fijos, las brigadas itinerantes recorrerán establecimientos para atender inconformidades y buscar soluciones inmediatas entre compradores y proveedores.