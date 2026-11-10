Autoridades Preparan Operativo de Vigilancia con Motivo del Buen Fin en Tamaulipas

Preparan operativo con motivo del Buen Fin en Tamaulipas, este se realizará del 13 al 17 de noviembre. Con dicho operativo se reforzará la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, centros comerciales, instituciones bancarias y cajeros automáticos, para garantizar la tranquilidad de lass personas, informó el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás.

También declaró que este operativo se lleva a cabo cada año en conjunto a las fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal, Tránsito Municipal.

Asimismo, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) proyecta que las ventas generen entre mil 500 y 2 mil millones de pesos, mientras que para la zona sur del estado, que comprende Tampico, Ciudad Madero y Altamira, se estima una derrama de aproximadamente mil 700 millones de pesos, con expectativas de crecimiento cercanas al cinco por ciento.

Durante esta edición participarán establecimientos de distintos giros, desde tiendas de electrónica, tecnología y muebles, hasta farmacias, servicios médicos y talleres mecánicos. Asimismo, se busca fortalecer el comercio electrónico y promover el registro de negocios en la plataforma oficial de El Buen Fin para que los consumidores puedan identificar las promociones participantes.

Ante el incremento de las compras, representantes empresariales y autoridades hicieron un llamado a la población a tomar precauciones, especialmente en las transacciones por internet, debido al riesgo de fraudes y extorsiones digitales mediante páginas falsas, redes sociales y ofertas que resultan poco creíbles.