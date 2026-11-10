Sociedad

Autoridades Preparan Operativo de Vigilancia con Motivo del Buen Fin en Tamaulipas

Esto se llevará a cabo en conjunto con las fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal, Tránsito Municipal

Autoridades Preparan Operativo de Vigilancia con Motivo del Buen Fin en TamaulipasAutoridades Preparan Operativo de Vigilancia con Motivo del Buen Fin. Foto: CuartoOscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativo de seguridad en marcha para el Buen Fin en Tamaulipas. Participan fuerzas estatales y municipales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+